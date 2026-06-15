El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa comenzará en un 64% por la mañana, aumentando ligeramente hasta un 96% en las primeras horas del día, pero se espera que disminuya a medida que las temperaturas suban. Esto generará un ambiente cálido y seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, se anticipan intervalos nubosos en la tarde, aunque no serán suficientes para cubrir completamente el sol. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

Por la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más frescos, alrededor de 21 grados . Este descenso será acompañado de una humedad relativa que aumentará nuevamente, alcanzando un 60% hacia el final del día.

En resumen, hoy en Écija se vivirá un día cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado, los ecijanos podrán aprovechar al máximo las condiciones climáticas favorables. Se recomienda precaución ante el calor y disfrutar de la belleza del día en esta histórica ciudad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.