El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de junio de 2026, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes de la ciudad pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia.
Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 27 grados , lo que se traduce en un ambiente cálido y agradable. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 24 grados hacia la noche. Este descenso será bienvenido, ya que permitirá disfrutar de una velada más fresca y cómoda.
La humedad relativa también irá en aumento a lo largo del día, comenzando en un 44% por la mañana y alcanzando un 57% hacia la noche. Aunque la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, el calor será soportable gracias a la brisa que se espera.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste a una velocidad de 24 km/h durante la mañana, aumentando a 36 km/h en la tarde. Esta brisa no solo proporcionará un alivio del calor, sino que también será un factor importante para quienes disfrutan de actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o caminatas por los hermosos paisajes de la región. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, manteniendo una velocidad de 21 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura.
Los amaneceres en Écija son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción. El sol saldrá a las 06:58, ofreciendo una hermosa vista para aquellos que se despierten temprano. Por la tarde, el ocaso se producirá a las 21:43, brindando un cierre perfecto a un día soleado y cálido.
En resumen, el tiempo de hoy en Écija promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa refrescante. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de la belleza de esta histórica ciudad andaluza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.
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