El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que hará que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar algunas rachas que, aunque no se prevén tormentas, podrían ser notables en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades a lo largo del día. Esto significa que no se esperan lluvias, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos en la comunidad. Sin embargo, se ha registrado una leve posibilidad de lluvia en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque es muy baja, con un 5% de probabilidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:46. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia el final del día, lo que hará que la velada sea más fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.