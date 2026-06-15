El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

Coria del Río se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 14 de junio de 2026. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. La salida del sol está programada para las 07:03, marcando el inicio de un día que promete ser cálido y agradable.

A medida que avanza la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados alrededor del mediodía. Este calor será acompañado por una humedad relativa que comenzará en un 61% y aumentará gradualmente, alcanzando un 76% hacia el final del día. Aunque la humedad puede hacer que el calor se sienta un poco más intenso, la ausencia de precipitaciones —con un pronóstico de 0 mm para el día— asegura que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h. En las horas más cálidas, se espera que la racha máxima alcance los 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas. Este viento suave y constante será ideal para actividades al aire libre, como paseos por el río o reuniones familiares en parques.

A medida que el día se acerca a su fin, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 21 grados por la tarde. La puesta de sol está prevista para las 21:46, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Coria del Río no querrán perderse. La combinación de un cielo despejado y la luz dorada del atardecer creará un ambiente perfecto para disfrutar de la naturaleza y la compañía de amigos y familiares.

Es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente favorable, la alta humedad puede hacer que algunas personas se sientan un poco incómodas. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día. En general, este 14 de junio se perfila como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo que invita a salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.