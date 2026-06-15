El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, pero se irá reduciendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 35% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será húmeda, el calor se sentirá más seco a medida que el sol se eleve en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 51 km/h en las horas más cálidas, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor intenso que se experimentará, especialmente cuando la temperatura alcance su pico de 34 grados alrededor de las 17:00 horas.

A pesar de que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, se prevén intervalos nubosos en la tarde, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente la claridad del cielo. La probabilidad de tormentas es también muy baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que cualquier actividad de tormenta sería aislada y poco probable.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día ideal para paseos y actividades recreativas, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer, cuando las temperaturas son más agradables. El ocaso se producirá a las 21:43, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol en un cielo despejado.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con condiciones ideales para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.