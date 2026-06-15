El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El tiempo en Córdoba para el día de hoy, 14 de junio de 2026, se presenta con condiciones mayormente despejadas, lo que promete un día agradable para disfrutar al aire libre. Desde la mañana, los cielos estarán despejados, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. La temperatura alcanzará un máximo de 28 grados durante las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura comience a descender, alcanzando los 26 grados hacia la noche. La caída de la temperatura continuará, llegando a los 24 grados en las primeras horas de la mañana del día siguiente. Este descenso gradual en la temperatura será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 41% por la mañana y alcanzará un 52% hacia la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante el día, especialmente en las horas pico.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Córdoba hoy. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no se esperan sorpresas desagradables en forma de lluvia.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 26 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 40 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 23 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El orto se producirá a las 06:56, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:43, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, Córdoba disfrutará de un día cálido y despejado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.