El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, pero se irá reduciendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas pico. Sin embargo, la brisa suave del sur-suroeste, que alcanzará velocidades de hasta 25 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen.

El viento, que soplará mayormente del sur-suroeste, alcanzará su máxima intensidad en las horas de la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 25 km/h. Esto no solo contribuirá a la sensación de frescura, sino que también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 21:47. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen salir a contemplar el firmamento.

En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con condiciones ideales para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.