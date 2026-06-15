El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo ideal para disfrutar al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. La salida del sol está programada para las 07:02, marcando el inicio de un día que promete ser cálido y agradable.

A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 21:00 horas, con un termómetro que se espera marque 24 grados a media tarde. Este clima cálido es perfecto para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente disfrutar de un buen libro bajo el sol. Sin embargo, es recomendable llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente en las horas más calurosas del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que la humedad se sitúe en torno al 58% durante la tarde, aumentando ligeramente hacia la noche, alcanzando un 73% en horas más avanzadas. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida, así que es aconsejable estar preparado para un ambiente algo más húmedo al caer la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con una velocidad que oscilará entre los 17 y 21 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio agradable en las horas más calurosas del día, especialmente si se encuentra en un lugar abierto. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 34 km/h, lo que podría ser notable en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente despejado y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no tendrán que preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

A medida que el día avance hacia la noche, el ocaso se producirá a las 21:46, ofreciendo un hermoso espectáculo de colores en el cielo. La temperatura comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles agradables, lo que permitirá disfrutar de la velada en la calle o en el jardín. En resumen, Castilleja de la Cuesta vivirá un día espléndido, perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.