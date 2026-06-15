El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, pero se espera que disminuya a lo largo del día, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de sol. Sin embargo, la brisa suave que se prevé, con vientos del suroeste que oscilarán entre 5 y 24 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

No se anticipa precipitación en el pronóstico, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o picnics en el campo. La visibilidad será buena, aunque se prevé que haya momentos de bruma y niebla en las primeras horas, especialmente en las zonas costeras, que se disiparán rápidamente a medida que avance la mañana.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, el orto se producirá a las 07:07, y el ocaso está previsto para las 21:51, lo que proporciona una larga jornada de luz solar. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas, así que se recomienda a los habitantes y visitantes de Cartaya aprovechar al máximo este día soleado.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. No olviden protegerse del sol y mantenerse hidratados mientras disfrutan de este hermoso día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.