El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

Hoy, 14 de junio de 2026, Cartaya se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en el horizonte. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por sorpresas climáticas.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente cálido y agradable. La temperatura máxima alcanzará los 22 grados alrededor del mediodía, descendiendo ligeramente a 21 grados por la tarde y 20 grados al caer la noche. Este rango de temperaturas es perfecto para disfrutar de un día en la playa o realizar paseos por el campo, especialmente con la llegada del verano.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se anticipa que la humedad aumente a lo largo del día, comenzando en un 76% por la mañana y alcanzando un 88% hacia la noche. Aunque esto puede hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, la brisa marina ayudará a mitigar cualquier incomodidad, proporcionando un alivio refrescante.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 12 km/h durante la mañana, aumentando a 13 km/h desde el suroeste por la tarde. Esta brisa moderada no solo contribuirá a la sensación de frescura, sino que también será ideal para quienes disfrutan de actividades como la navegación o el windsurf en las cercanas playas de la Costa de la Luz.

Los amaneceres en Cartaya son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción. El sol saldrá a las 07:07, ofreciendo una hermosa vista para aquellos que se despierten temprano. Por la tarde, el ocaso se producirá a las 21:50, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de una cena al aire libre mientras se contempla la puesta de sol.

En resumen, el tiempo de hoy en Cartaya promete ser perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa suave, es un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.