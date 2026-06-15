El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

Hoy, 15 de junio de 2026, Carmona se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante a las 07:00. A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente poco nuboso, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 21 grados en la siguiente hora. Sin embargo, a medida que el día progrese, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a media tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 72% y el 38%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas más cálidas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 27 km/h. A lo largo del día, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 37 km/h hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en la mayoría de los periodos, con una ligera posibilidad del 10% en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Esto sugiere que, aunque el cielo podría presentar algunas nubes altas, no se anticipan tormentas ni lluvias significativas.

La tarde se caracterizará por un cielo mayormente despejado, con temperaturas que podrían alcanzar hasta 32 grados . A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y para las 21:45, momento del ocaso, se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados.

En resumen, Carmona disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante las altas temperaturas y aprovechen el buen tiempo para disfrutar de la belleza de su entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.