El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, Carmona se presenta con un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La temperatura alcanzará un máximo de 25 grados durante la jornada, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados en la tarde y bajando a 22 grados por la noche. Este descenso será gradual y no se prevén cambios bruscos en el tiempo, lo que sugiere que la noche será igualmente placentera para aquellos que deseen disfrutar de actividades nocturnas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Para hoy, se anticipa que la humedad se sitúe en un 51% por la mañana, aumentando a un 57% en la tarde y alcanzando un 67% durante la noche. Aunque esta humedad puede hacer que el calor se sienta un poco más intenso, las condiciones generales seguirán siendo cómodas, especialmente con la brisa que se espera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento no solo ayudará a refrescar el ambiente, sino que también será un alivio ante las altas temperaturas, haciendo que la sensación térmica sea más llevadera.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo. Los habitantes de Carmona pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:00, marcando el inicio de un día luminoso, mientras que el ocaso se espera para las 21:45, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un momento perfecto para disfrutar de paseos al atardecer, ya que el cielo despejado permitirá apreciar un hermoso espectáculo de colores al caer la noche.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa refrescante. Sin duda, un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.