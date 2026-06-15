El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque 33 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 100% entre las 6:00 y 7:00 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 35% por la tarde, lo que hará que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 24 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando su máxima velocidad de 39 km/h en horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Camas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:46. La noche se presentará fresca, ideal para paseos al aire libre o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que el calor sea más llevadero. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que utilicen protector solar si planean estar expuestos al sol durante las horas pico.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.