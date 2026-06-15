El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 63% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 69% a la 1 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h en las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas que se prevén más altas, alcanzando un máximo de 30 grados entre las 5 y las 7 de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Cabra pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:40 horas.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los habitantes que aprovechen el buen tiempo, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa jornada de junio.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.