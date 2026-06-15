El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes podrán realizar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 25 grados , lo que se traduce en un tiempo cálido, ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero descenso en la temperatura, con mínimas que rondarán los 22 grados por la tarde. Este rango térmico sugiere que, aunque el día será cálido, las noches serán frescas y agradables, perfectas para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se espera que la humedad se sitúe en torno al 48% durante las horas más cálidas, aumentando ligeramente a un 58% hacia la noche. Esto puede hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida durante el día, pero la brisa nocturna ofrecerá un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste con una velocidad de 18 km/h, aumentando a 31 km/h en rachas. Esta brisa será un alivio en las horas más calurosas del día, proporcionando un ambiente más cómodo para quienes se encuentren al aire libre. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, con una velocidad más moderada de 8 km/h, lo que contribuirá a una atmósfera tranquila y placentera.

Los amantes de la astronomía podrán disfrutar de un hermoso atardecer, ya que el ocaso está previsto para las 21:40. La visibilidad será excelente, gracias a la ausencia de nubes, lo que permitirá observar el cielo despejado y disfrutar de la belleza del crepúsculo.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y una brisa refrescante. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.