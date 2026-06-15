El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 39% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento también podría ser favorable para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o el senderismo, ya que ayudará a mitigar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean eventos al aire libre o simplemente desean disfrutar de un día en el parque o en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 26 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Las Cabezas de San Juan disfruten de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:45. Con estas condiciones, el día promete ser perfecto para disfrutar de actividades familiares, paseos y momentos de esparcimiento en la comunidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.