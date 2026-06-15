El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

Hoy, 14 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado y con temperaturas agradables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con un cielo despejado que invitará a los habitantes a salir y disfrutar de actividades al aire libre.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un termómetro que marcará unos agradables 24 grados . A medida que el día avance, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 23 grados en la tarde y descenderá a 21 grados por la noche. Este rango de temperaturas es ideal para disfrutar de una velada al aire libre, ya que las noches de junio en la región suelen ser cálidas y agradables.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Se espera que la humedad se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 73% hacia la noche. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica se mantendrá dentro de un rango cómodo, sin llegar a ser sofocante.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste con una velocidad de 18 km/h durante la tarde, lo que proporcionará una brisa refrescante que ayudará a mitigar el calor. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en un rango aceptable, con ráfagas que alcanzarán los 10 km/h desde el suroeste por la noche. Esta combinación de viento y temperaturas agradables hará que el día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

Por otro lado, es importante destacar que no se prevén precipitaciones para el día de hoy. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo. Los habitantes de Las Cabezas de San Juan pueden estar tranquilos, ya que el tiempo se presenta favorable para disfrutar de un día pleno de sol y actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.