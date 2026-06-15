El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Bormujos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 32 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 37% por la tarde, lo que hará que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula a lo largo del día, con un 0% de posibilidad de lluvia, lo que significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque esta probabilidad es muy baja, con un 5%. Por lo tanto, es poco probable que se produzcan lluvias, pero es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:47, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor del día. Las temperaturas nocturnas se situarán en torno a los 23 grados, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una baja probabilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.