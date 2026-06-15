El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, Bormujos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante gran parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden planificar sus salidas sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 24 grados , proporcionando un ambiente cálido y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a los 22 grados por la tarde. Este rango de temperaturas es perfecto para disfrutar de un paseo por el parque o una comida en una terraza al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que la humedad sea del 57% por la mañana, aumentando a un 72% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico del día. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 21 km/h. Este viento moderado no solo ayudará a refrescar el ambiente, sino que también será un alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las rachas de viento pueden alcanzar hasta 34 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

El orto se producirá a las 07:02, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:46, lo que permitirá que los habitantes de Bormujos disfruten de largas horas de luz diurna. Este es un momento ideal para disfrutar de actividades nocturnas, ya que el cielo despejado ofrecerá una vista clara de las estrellas.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que proporcionará un alivio refrescante. Los residentes deben aprovechar al máximo este día soleado, manteniéndose hidratados y disfrutando de la belleza del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.