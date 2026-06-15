El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

Hoy, 15 de junio de 2026, Bailén se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas en las primeras horas del día rondarán los 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados en la primera hora de la mañana.

A medida que avanza el día, las temperaturas continuarán su descenso, alcanzando los 22 grados a media mañana. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% y aumentando gradualmente hasta un 61% hacia el mediodía. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 50%. Sin embargo, las cantidades de lluvia previstas son mínimas, con un total estimado de 0.1 mm, lo que no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 31 y 33 grados . A medida que el sol se oculta, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a 32 grados hacia las 19:00 horas y bajando a 30 grados al caer la noche.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán entre 14 y 25 km/h. En las horas más cálidas, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 47 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas podrían ser más intensas en áreas abiertas.

A medida que se aproxima la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas nocturnas se establecerán en torno a los 29 grados, con una humedad relativa que comenzará a aumentar, alcanzando un 42% hacia el final del día.

En resumen, Bailén experimentará un día cálido y mayormente soleado, con algunas posibilidades de lluvia ligera en la tarde. Se recomienda a los habitantes disfrutar del sol durante la mañana y estar preparados para un ligero cambio en el tiempo por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.