El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes altas hagan su aparición, pero no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los habitantes pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 29 grados durante la tarde, lo que sugiere un día cálido. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán descendiendo, situándose en torno a los 27 grados por la tarde y bajando a 26 grados hacia la noche. Es recomendable que quienes salgan a disfrutar del día se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que la humedad se sitúe en un 34% durante las horas más cálidas, aumentando ligeramente a un 41% por la tarde y alcanzando un 45% en la noche. Esto puede hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 13 km/h durante la mañana, aumentando a 29 km/h por la tarde. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, alcanzando velocidades de hasta 18 km/h. Esta brisa puede ofrecer un alivio del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén tormentas ni precipitaciones significativas, con una probabilidad de lluvia del 15%, lo que refuerza la idea de un día mayormente seco. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento que proporcionará un poco de frescura. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades en familia o con amigos. Recuerden protegerse del sol y mantenerse hidratados para aprovechar al máximo este espléndido día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.