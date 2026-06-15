El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente favorable, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 30 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 23 grados a las primeras horas de la mañana, y se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando su punto máximo de 30 grados en las horas centrales de la tarde.

El estado del cielo presentará variaciones a lo largo del día. Durante la mañana, se anticipa un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad. A medida que avance la jornada, se prevén intervalos nubosos, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es mínima, con un 15% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a cero en el resto del día.

La humedad relativa comenzará en un 53% y se incrementará ligeramente, alcanzando un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más agradable por la tarde.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople desde el oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 28 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en la tarde, cuando el viento será más constante. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable.

En cuanto a la actividad al aire libre, hoy es un día propicio para disfrutar de paseos y actividades en la naturaleza, dado que las condiciones climáticas son favorables. Sin embargo, se recomienda llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta durante las horas centrales del día.

El orto se producirá a las 06:50 y el ocaso será a las 21:38, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, Baeza vivirá un día cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.