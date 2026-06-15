El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de junio de 2026, Baeza se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la ciudad.
Las temperaturas alcanzarán un máximo de 26 grados alrededor del mediodía, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que la tarde se desarrolle, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 25 grados a media tarde y bajando a 24 grados hacia el final del día. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan de manera ligera, pero también consideren llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas se sentirán más frescas.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 43% hacia la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas, así que es importante mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea necesario.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 3 km/h por la mañana, aumentando a 4 km/h desde el sur durante la tarde. Hacia la noche, el viento cambiará a dirección oeste, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h. Aunque no se anticipan precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 35%, aunque esto se refiere a un periodo más amplio y no necesariamente indica un riesgo inmediato para hoy.
Los amantes de la meteorología y los que disfrutan de la naturaleza podrán disfrutar de un día mayormente despejado, ideal para paseos por el casco histórico de Baeza, donde la belleza de sus monumentos se verá realzada por el sol brillante. La salida del sol se producirá a las 06:50, y el ocaso se espera para las 21:38, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna.
En resumen, el tiempo en Baeza para hoy promete ser cálido y mayormente soleado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre manteniendo un ojo en el cielo por si acaso las nubes decidieran hacer una aparición inesperada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.
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