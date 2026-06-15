El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo muy nuboso durante la primera hora, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un cielo completamente despejado. Este patrón se mantendrá durante la mayor parte del día, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 31 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 21 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 16:00 y llegando a un máximo de 31 grados entre las 17:00 y las 19:00. Por la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 26 grados a las 22:00.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 56% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 92% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el día avanza y el sol calienta, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 25% a las 20:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h entre las 14:00 y las 15:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Baena podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y una brisa ligera que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.