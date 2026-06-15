El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 26 grados durante la tarde, descendiendo a 24 grados por la noche y llegando a los 22 grados en las primeras horas del día siguiente. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 56% en la noche. Este incremento en la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas, por lo que es aconsejable tomar precauciones si se planea estar expuesto al sol durante períodos prolongados.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio del calor, especialmente en las horas más calurosas del día, y es un factor a considerar para quienes realicen actividades deportivas o al aire libre.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 10%, lo que indica que las condiciones son bastante estables y secas. Asimismo, la probabilidad de tormentas es igualmente baja, lo que refuerza la idea de un día tranquilo en términos meteorológicos.

El orto se producirá a las 06:54, permitiendo que la luz del día comience a iluminar Baena, mientras que el ocaso está previsto para las 21:40, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda aprovechar al máximo las condiciones favorables, manteniendo siempre la precaución ante el sol y la hidratación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.