El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Arahal se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en un rango agradable, alcanzando los 19 grados a las 02:00 y 03:00, y subiendo a 18 grados entre las 04:00 y las 06:00.

La humedad relativa será alta durante la madrugada, comenzando en un 74% y alcanzando un 97% a las 05:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 69% a las 10:00 y bajando aún más a un 63% a las 11:00. Esto permitirá que las temperaturas se eleven, alcanzando los 24 grados a las 11:00 y 26 grados a las 12:00, con un máximo previsto de 33 grados a las 17:00.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 26 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea moderado, alcanzando su máxima intensidad a las 20:00, cuando se prevé una racha de hasta 42 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y de eventos al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando 32 grados a las 18:00 y 31 grados a las 20:00. La puesta de sol se producirá a las 21:44, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 26 grados a las 22:00 y 24 grados a las 23:00, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, ideal para disfrutar de un día pleno de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.