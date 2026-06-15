El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de junio de 2026, Arahal se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La salida del sol está programada para las 07:00, lo que dará inicio a un día radiante.
A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán un máximo de 25 grados alrededor del mediodía, proporcionando un calor moderado que será ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 22 grados hacia el final del día. Este descenso será bienvenido, ya que las temperaturas más frescas permitirán disfrutar de la tarde sin el agobio del calor extremo.
La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Con niveles que oscilarán entre el 54% y el 70% a lo largo de la jornada, se prevé que la sensación térmica sea agradable, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste con una velocidad que alcanzará los 22 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 35 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio refrescante durante las horas más cálidas del día. Hacia la tarde, la dirección del viento cambiará a suroeste, manteniendo una velocidad de 19 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
Es importante destacar que no se prevén precipitaciones para hoy, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, picnics o eventos familiares.
Con el ocaso programado para las 21:44, los habitantes de Arahal podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol, enmarcada por un cielo despejado que promete ser un espectáculo visual. En resumen, el tiempo de hoy en Arahal es ideal para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.
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