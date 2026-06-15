El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cálido y variable. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos que irán alternando con momentos de cielo despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 18 grados a las 06:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 04:00 y subiendo hasta los 27 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 50% y aumentando hasta un 91% a las 07:00. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que la temperatura se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 35% a las 14:00, lo que proporcionará un alivio temporal del calor.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento se intensificará, alcanzando hasta 41 km/h hacia las 19:00, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% durante la mayor parte del día, aunque se prevé un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 25%. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

El ocaso se producirá a las 21:40, marcando el final de un día que, aunque caluroso, ofrecerá momentos agradables y soleados. Los intervalos nubosos que se presenten no serán suficientes para ocultar el sol por completo, lo que permitirá disfrutar de un día típico de verano en Andújar. Es recomendable que los habitantes y visitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevén las temperaturas más altas, alcanzando hasta 35 grados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.