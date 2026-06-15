El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente nublado, con intervalos nubosos que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Las nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que se espera que la probabilidad de lluvia se mantenga en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la variabilidad de las temperaturas.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 30 grados alrededor del mediodía, mientras que por la tarde se espera que baje a 28 grados y continúe descendiendo hasta los 26 grados por la noche. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente cálido, pero no excesivamente caluroso, lo que permitirá disfrutar de la tarde sin el agobio del calor extremo.

La humedad relativa también irá en aumento a medida que avance el día, comenzando en un 36% por la mañana y alcanzando un 46% por la noche. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, la brisa que se espera ayudará a mitigar la sensación de calor.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 27 km/h. Esta brisa, aunque moderada, será un alivio en las horas más cálidas y contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 41 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad, lo que indica que no se prevén fenómenos meteorológicos severos en la región. Esto permitirá que los eventos programados al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

El amanecer se producirá a las 06:52 y el ocaso será a las 21:40, brindando a los habitantes de Andújar una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Andújar se presenta como un día cálido y nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con la tranquilidad de que no se esperan lluvias ni tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.