El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Almonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de junio de 2026, Almonte se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales de la tarde.
La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 91% a las 9:00, pero disminuirá gradualmente a medida que el sol se eleve en el cielo, estabilizándose en torno al 36% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, el calor del sol ayudará a que el ambiente se sienta más seco y confortable a medida que el día avanza.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento será un alivio para los que se encuentren al aire libre, especialmente durante las horas más calurosas del día.
No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones son ideales para paseos, deportes y otras actividades recreativas.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:48. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche, lo que hará que la noche sea fresca y agradable.
En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece esta jornada de junio.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.
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