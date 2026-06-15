El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

Hoy, 15 de junio de 2026, Aljaraque se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. A medida que avanza el día, la situación se mantendrá mayormente favorable, con periodos de poco nuboso que no afectarán significativamente la radiación solar.

La temperatura durante la jornada será bastante cálida, comenzando en torno a los 19 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 28 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en niveles altos, alrededor del 92% en la mañana, y descenderá a un 54% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales, especialmente en las áreas más abiertas. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de humedad en el ambiente.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades familiares, paseos o eventos al aire libre. La visibilidad será buena, aunque se prevén momentos de bruma en las primeras horas, que se disiparán rápidamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, ofreciendo un espectáculo estelar a partir de las 21:50, cuando se produzca el ocaso. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 23 grados a última hora del día. En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.