El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de junio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente y eleve las temperaturas a niveles confortables.
A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados , lo que resulta ideal para quienes planean salir a pasear o realizar deporte. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, alcanzando un mínimo de 20 grados, lo que sugiere que la noche será fresca pero no fría, perfecta para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 79% por la mañana y aumentando hasta un 91% hacia la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos provenientes del suroeste, ayudará a mitigar el calor, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el horizonte. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los residentes de Aljaraque pueden disfrutar de un día seco y soleado sin preocupaciones. Esta ausencia de lluvia también permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos.
Los vientos, aunque suaves, aportarán un toque de frescura al ambiente. Se espera que la velocidad del viento alcance hasta 10 km/h en su punto máximo, lo que será un alivio en las horas más cálidas del día. La dirección del viento, proveniente del suroeste, puede ofrecer un ligero refresco, especialmente en las zonas más abiertas.
En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Los residentes y visitantes pueden aprovechar al máximo este día soleado, ya que las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de la belleza del entorno.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.
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