El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

Hoy, 15 de junio de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, permitiendo que los primeros rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente mayormente soleado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados y que irán en aumento.

Durante la mañana, la temperatura alcanzará los 27 grados, y se espera que la humedad relativa se mantenga en niveles altos, comenzando en un 72% y descendiendo gradualmente a medida que el día avanza. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día. A partir del mediodía, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 33 grados hacia las 16:00 horas, lo que podría hacer que los habitantes busquen refugio en la sombra o en espacios frescos.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 24 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, se prevé que en la tarde, el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco hacia el final del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, aunque con una probabilidad muy baja del 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y sol en La Algaba. En resumen, se anticipa un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y mayormente soleado, perfecto para aprovechar el inicio del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.