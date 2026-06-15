El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

Hoy, 15 de junio de 2026, Alcalá la Real se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando hasta un 92% a primera hora, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 31% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real pueden disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

La puesta de sol se anticipa para las 21:38, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable. Con cielos despejados y temperaturas agradables, es un momento perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar al máximo el tiempo en familia o con amigos.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.