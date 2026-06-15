El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

El día de hoy, 14 de junio de 2026, Alcalá la Real se prepara para experimentar un tiempo variado que, aunque no traerá precipitaciones, sí ofrecerá un espectáculo de cielos cambiantes. Desde la mañana, se espera un ambiente nuboso que podría dar paso a momentos de sol, especialmente en las horas centrales del día. La descripción del estado del cielo indica que, a lo largo de la jornada, se alternarán períodos de nubes con otros más despejados, lo que permitirá disfrutar de ratos de luz solar.

La temperatura en Alcalá la Real se mantendrá en un rango agradable, comenzando en torno a los 23 grados durante la tarde, descendiendo a 21 grados por la noche y alcanzando los 20 grados en las horas más frescas. Este clima templado es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas bajen.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que la humedad se sitúe en un 48% durante la tarde, aumentando ligeramente a un 59% por la noche. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa durante las horas más cálidas, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa una brisa moderada proveniente del sureste, con velocidades que alcanzarán los 12 km/h en su punto máximo. Esta brisa será un alivio en las horas más cálidas del día, contribuyendo a una sensación de frescura. Sin embargo, se espera que el viento disminuya a medida que avance la tarde, lo que podría hacer que la noche se sienta más tranquila y apacible.

No se prevén lluvias para hoy, con un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el mal tiempo. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormenta, con un 20% de probabilidad, aunque esto no debería ser motivo de preocupación para los habitantes de Alcalá la Real.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como una jornada mayormente nubosa, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece este mes de junio.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.