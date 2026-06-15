El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El día de hoy, 15 de junio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 75% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, alcanzando un 60% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 24 km/h. Este viento, aunque moderado, puede aportar un alivio ante las temperaturas que se prevén, que alcanzarán un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 2 y las 5 de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas en los parques y espacios abiertos de la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 31 grados hacia las 7 de la tarde. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a partir de las 21:46 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 24 grados, lo que hará que sea un momento ideal para salir a cenar o disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.