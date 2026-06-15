El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de junio

Hoy, 14 de junio de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en la zona. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por sorpresas climáticas.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 25 grados , lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 24 grados en las horas posteriores. Este descenso será más notable hacia la noche, cuando se prevé que la temperatura baje a 22 grados, creando un ambiente fresco y cómodo para disfrutar de la velada.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se anticipa que la humedad aumente gradualmente, comenzando en un 54% por la mañana y alcanzando un 70% hacia la noche. Esto podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas durante el día, pero la brisa suave ayudará a mitigar cualquier incomodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 23 km/h. Esta brisa proporcionará un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta esta variable, ya que el viento puede influir en la sensación térmica y en la estabilidad de objetos ligeros.

El amanecer se producirá a las 07:02, ofreciendo un hermoso espectáculo matutino, mientras que el ocaso se espera para las 21:45, brindando a los habitantes de Alcalá de Guadaíra la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con condiciones climáticas favorables que invitan a salir y aprovechar al máximo el entorno natural de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-14T20:47:11.