El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 11 de junio de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en un agradable 25 grados, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 21 grados a las 03:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 20 grados a las 05:00, antes de comenzar a ascender nuevamente. Para las 10:00, se prevé que el termómetro marque 25 grados, y a mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo de 35 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de El Viso del Alcor tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que comenzarán en un 56% a la medianoche y que alcanzarán un 90% a las 06:00, la humedad comenzará a disminuir a medida que la temperatura suba, situándose en un 34% a las 21:00. Esto podría hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste a una velocidad de 18 km/h en las primeras horas, aumentando a 26 km/h a lo largo del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad de 37 km/h a las 18:00, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 21:43, marcando el final de un día soleado y caluroso en El Viso del Alcor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.