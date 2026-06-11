El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad con intensidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 21 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 37 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort térmico de los utreranos. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 67%, aumentando hasta un 89% a las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 58% a las 10:00 y bajando aún más a un 49% a las 11:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación térmica. A primera hora, el viento soplará a 19 km/h, disminuyendo a 12 km/h en la madrugada y aumentando gradualmente a lo largo del día. Este viento, aunque fresco en las primeras horas, podría no ser suficiente para mitigar el calor intenso que se experimentará en la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del ambiente veraniego que caracteriza a esta época del año.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Utrera, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que, aunque no aliviará completamente el calor, aportará algo de frescura en las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.