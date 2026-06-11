El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de junio de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 20% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.
En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 15 y 23 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 44 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes para disfrutar de la gastronomía local en terrazas o paseos por el centro histórico de Úbeda no se verán afectados.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 25 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:36. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.
En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo la hidratación y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.
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