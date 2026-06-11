El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

Hoy, 11 de junio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas y descenderán ligeramente a 22 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá bajando gradualmente, alcanzando los 20 grados a las 04:00 y manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 06:00.

A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 20 grados nuevamente y subiendo hasta los 23 grados a las 09:00. Durante la mañana, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% y bajando a un 59% hacia las 09:00. Esto sugiere un ambiente relativamente cómodo, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 km/h en las primeras horas y alcanzando hasta 36 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente cuando las temperaturas alcancen su punto máximo, que se espera que sea de 36 grados a las 17:00. A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 21:00 y bajando a 27 grados hacia las 23:00. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 49% al final del día, lo que puede hacer que la noche sea más fresca y agradable.

En resumen, hoy en Tomares se espera un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda aprovechar el sol y mantenerse hidratado durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.