El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 21 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 04:00 y 05:00, y subiendo a 21 grados a las 06:00.

Durante la tarde, las temperaturas se elevarán considerablemente, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 22% y el 87% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento alcanzará velocidades de hasta 18 km/h, disminuyendo a 6 km/h en la tarde. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento aumente nuevamente hacia la noche, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La ausencia de nubes y la falta de lluvias hacen de este un día ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja tomar precauciones ante el calor extremo.

En resumen, San Juan de Aznalfarache experimentará un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo por la tarde. La combinación de calor y viento puede hacer que la jornada sea agradable, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.