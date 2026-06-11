El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

La jornada del 11 de junio de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 23 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% y aumentando gradualmente hasta un 59% en las primeras horas del día. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas agradables, creará un ambiente cómodo para realizar actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con una velocidad de 16 km/h al inicio del día, disminuyendo a 14 km/h en la primera hora de la tarde. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, predominando del este en las horas centrales, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h. Este viento fresco será un alivio ante el calor, especialmente en las horas pico de temperatura, que se prevé que alcancen su máximo a las 3 de la tarde con 37 grados .

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El ocaso se producirá a las 21:45, ofreciendo una hermosa puesta de sol en un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular. La temperatura comenzará a descender gradualmente después de las 6 de la tarde, alcanzando los 31 grados a las 10 de la noche.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que el día sea muy agradable. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.