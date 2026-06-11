El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 34°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para quienes buscan disfrutar del sol.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 45% en horas de la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que variarán entre 14 y 33 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes, ya que podría influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para eventos al aire libre, reuniones familiares o simplemente disfrutar de un día en el parque. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:40, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día perfecto. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno por la ciudad.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que proporcionará un ligero alivio. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.