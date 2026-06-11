El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 19 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 09:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% y bajando gradualmente a un 57% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día. A partir de las 10:00 horas, las temperaturas comenzarán a ascender rápidamente, alcanzando los 26 grados a las 11:00 horas y llegando a un máximo de 32 grados entre las 17:00 y 18:00 horas.

El viento soplará predominantemente del norte y del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 19 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor intenso. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 45% entre las 14:00 y 20:00 horas, aunque no se anticipan tormentas. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de inestabilidad, es poco probable que se materialice en forma de lluvia.

La puesta de sol se producirá a las 21:37 horas, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.