El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 19 grados a las 04:00 y 18 grados a las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 17 grados a las 06:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 34 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo despejado, lo que favorecerá la sensación de calor durante las horas centrales del día. La humedad relativa también experimentará variaciones, comenzando en un 22% a las 00:00 y aumentando hasta un 69% a las 06:00, pero se espera que disminuya a lo largo del día, estabilizándose en torno al 18% hacia las 20:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a 26 km/h a las 04:00 y manteniéndose en torno a los 20 km/h durante la tarde. Esta brisa del sur aportará un ligero alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas de mayor calor, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, cuando se prevén las temperaturas más altas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.