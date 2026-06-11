El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 41% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 54% por la noche. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm, asegura que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que puede generar una sensación de frescura en medio del calor.

A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán relativamente altas, con mínimas de 19 grados en la mañana y máximas que alcanzarán los 37 grados en la tarde. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas elevadas y un viento moderado del sur. La ausencia de precipitaciones y el predominio del sol hacen de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.