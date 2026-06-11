El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

Hoy, 11 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día de clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 37 grados a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad desde el amanecer a las 07:02 hasta el ocaso a las 21:44.

La temperatura comenzará en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura baje a 21 grados entre las 02:00 y las 03:00, alcanzando un mínimo de 19 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 07:00 y subiendo rápidamente hasta llegar a los 34 grados a las 15:00. El pico de calor se registrará a las 16:00, con una máxima de 37 grados, antes de descender a 35 grados a las 18:00 y finalizar el día con 27 grados a las 23:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 67% a la medianoche y alcanzando su punto más alto del 94% a las 06:00. A medida que la temperatura aumenta, la humedad disminuirá, llegando a un 57% a las 10:00 y bajando hasta un 31% a las 20:00. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de calor podría ser mitigada por la baja humedad en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 19:00 y las 21:00, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas de máxima temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso. En resumen, se anticipa un día soleado y caluroso en Los Palacios y Villafranca, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.