El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 22 y 32 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 32 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 23 y 45 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 78 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Es recomendable tener precaución si se planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y despejado. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo por el campo o participar en eventos al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para el descanso nocturno. El ocaso se producirá a las 21:40, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar este día soleado, manteniéndose hidratados y protegidos del sol durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.