El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de junio

El día de hoy, 11 de junio de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados a las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados a las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% a la medianoche y disminuyendo a un 41% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 54 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 54 km/h a las 23:00. Este viento puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas, lo que refuerza la idea de un día completamente soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Los habitantes de Morón de la Frontera pueden disfrutar de actividades como paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos sin preocuparse por el mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:41, marcando el final de un día soleado y cálido. En resumen, el tiempo de hoy en Morón de la Frontera se presenta ideal para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y sin posibilidad de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-10T20:57:12.